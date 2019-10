Parlez vous régional ?

publié le 10/10/2019 à 13:00

A priori, partout en France, mais aussi dans les régions francophones de Belgique et de Suisse, on parle une seule et même langue : le français.

Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que mots, prononciations et tournures peuvent énormément varier d’une région à l’autre !

Quoi de plus déroutant pour un Alsacien en vacances à Toulouse que de devoir demander une chocolatine à la boulangerie pour obtenir ce que lui appelle un petit pain et qu’ailleurs, on nomme le plus souvent pain au chocolat ?

Et s'il existe deux mots pour désigner une brioche chocolatée… sachez qu'il en y'en a dix pour désigner une serpillière !

Le linguiste Mathieu Avanzi a mené l’enquête sur ces mots typiquement régionaux.

À lire : Parlez-vous (les) Français ? Atlas des expressions de nos régions publié chez Armand Colin

Parlez-vous (les) Français Atlas des expressions de nos régions