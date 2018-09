Êtes-vous fiers d'appartenir à votre région ?

publié le 04/09/2018 à 07:00

Sentiment d’appartenance, attachement voire même rejet... : nous avons un rapport particulier à notre lieu de naissance et/ou de vie. Certains le chérissent d'ailleurs plus que d'autres, notamment les Bretons et les Alsaciens. Patrimoine culturel, gastronomique, langue, paysages, mentalité... : autant de caractéristiques qui créent une histoire et une identité collective. Nous y reconnaissons-nous tous ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Pourquoi certaines régions suscitent-elles plus de fierté que d'autres ?

- Michel Feltin-Palas, Rédacteur en chef à l'Express. Auteur, sur le site de l’Express, d’une lettre d'information sur la langue française et les langues régionales : « Sur le bout des langues ».

- Jean VIARD, sociologue, directeur des Editions de l’Aube et directeur de Recherche CNRS.



