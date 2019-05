Nouveau record du monde de trapèze aérien en montgolfière

publié le 23/02/2019 à 07:02

C'est un exploit hors du commun qu'a réalisé Isabelle Ponsot ce jeudi 21 février dans le département de la Vienne. Il est 8h passé lorsque la montgolfière de Jean-Daniel Ouvrard au bord de laquelle se trouve la trapéziste quitte doucement la terre ferme alors qu'une seconde, pilotée par son fils Rémy, la suit à quelques centaines de mètres.



Dans un calme absolu, uniquement perturbé par le bruit des brûleurs à gaz, Isabelle Ponsot descend du ballon pour faire ses premiers exercices sur le trapèze, dans un froid glacial où le thermomètre affiche moins 15 degrés.

Jean-Daniel Ouvrard a optimisé la sécurité de la montgolfière pour réaliser une telle performance : "On a installé, avant de décoller, deux sangles à deux des quatre montants de la nacelle. On manque d'oxygène là mais elle fait un effort physique important donc elle en manque encore plus. Un médecin est présent avec nous, c'est important qu'elle soit sécurisée à 100%".



Après une heure et 10 minutes de vol, le record du monde de trapèze aérien est battu en atteignant 3.714 mètres d'altitude. Lors de son retour au sol, la trapéziste analyse sa performance avec beaucoup de modestie au micro de RTL : "Il y a un mélange entre se sentir très vivant et très vulnérable en même temps. On est pas grand chose là-haut et en même temps, on est au-dessus de beaucoup de choses". Isabelle Ponsot va bientôt repartir sur la route exercer son métier mais cette fois sous un chapiteau, au cirque.