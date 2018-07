Qwant et Xaphir à la conquête de Google

publié le 28/05/2017 à 08:50

Aujourd'hui, les chiffres sont disproportionnés. Le moteur de recherches français Qwant, lancé il y a un peu plus de 3 ans possède 2% de part de marché en France et 1% en Europe, donc Google peut dormir sur ses deux oreilles. Mais le moteur français a l'ambition de grignoter 5 à 10% du marché au géant américain dans les 2 ans à venir.



Pour arriver à ses fins, il va tenter d'être présent sur des terrains où Google n'est pas. Déjà et depuis le début, Qwant met un point d'honneur à ne pas traquer ses utilisateurs. Il ne dépose pas de cookies, ces petits fichiers qui permettent de savoir en permanence les sites que vous visitez et sa dernière innovation, c'est de régionaliser les recherches, en proposant désormais des versions en corse (qwant.corsica), en breton (qwant.bzh) et en basque (qwant.eus). Une version alsacienne est en préparation.



Des recherches régionalisées

Ces versions régionales traduisent la version française (comme le fait déjà Google) c'est à dire que l'onglet actualités s'appellent Nutizie en corse, Keleier en breton ou Berriak en basque. Bien entendu, les sites qu'on vous propose s'ils sont français sont en français mais dans ces versions, les sites régionaux, locaux vont remonter dans la page des résultats, et s'ils sont en breton, en corse ou en basque, ils apparaîtront en premier.

Si vous faites une recherche dans la rubrique actualités, par exemple, sur le dramatique attentat de Manchester, sur la version bretonne, ce sont les articles du Télégramme ou de Ouest-France qui viennent en premier, sur la version corse, ce sera Corse Matin. D'après le moteur français, sa version corse a déjà pris 10% du marché à Google.

Xaphir mise sur la précision

A côté de Qwant, un nouveau moteur de recherches français vient d'être lancé. Xaphir affiche des ambitions démesurées, notamment être dans le top 5 d'ici 2020. 35 personnes travaillent sur ce moteur de recherches qui lui aussi met en avant le fait de ne pas traquer les internautes, de ne pas favoriser tel ou tel résultat.



Une des fonctionnalités qu'il met en avant est de permettre d'affiner sa recherche en excluant ou en acceptant des résultats et au final on doit arriver à trouver l'information qu'on cherche avec beaucoup de précision.



Pour l'instant, les recherches sont limitées car le site n'indexe pratiquement que les sites de journaux. Il faudra attendre quelques mois pour juger de la vraie différence de Xaphir.