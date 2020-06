Lyon : des plongeurs vont explorer le lac de la Tête d'Or pendant deux jours

publié le 04/06/2020 à 03:02

À Lyon, des équipes de plongeurs vont débuter une exploration sous l'eau, dès ce jeudi 4 juin, dans le lac du parc de la Tête d'Or, et tenter d'y faire des découvertes surprenantes.

Pendant deux jours, les équipes d'Odysseus 3.1, une association lyonnaise de préservation des milieux protégées, vont arpenter les fonds marins du lac pour y découvrir des mystères cachés, rapporte Lyonmag.com.

"Demain, nous commençons une exploration du lac sur 2 jours : cartographie, documentaire, inventaire de la faune et la flore... et peut-être une tête d'or ?", ont-ils indiqué sur Twitter. Cette mission scientifique a pour objectif d'établir une cartographie des fonds marins et d'identifier les espèces présentes sur les rives.

L'association souhaite aussi réaliser la même opération, dans le lac de Central Park, à New-York, d'ici la fin de l'année. En septembre dernier, elle avait déjà repêché une centaine de trottinettes électriques en libre-service jetées dans le Rhône.

