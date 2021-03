Loire-Atlantique : sur le chemin de la boulangerie, un couple tombe sur un cercueil

publié le 24/03/2021 à 23:41

Voilà une anecdote dont ils devraient se souvenir encore longtemps ! Alors qu'ils se rendaient à la boulangerie, ce dimanche 22 mars, une femme et son mari sont tombés nez-à-nez avec un cercueil... Ou plus précisément, une moitié de cercueil !

Les faits se sont produits en Loire-Atlantique. Comme le rapporte France bleu, c'est un couple domicilié à Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a fait cette drôle de découverte, ce matin-là.

Après vérification de leur part, ledit cercueil était en fait un modèle, comme ceux utilisés par des pompes funèbres, en guise d'exposition. "On marchait sur le trottoir et d'un coup on s'est dit 'qu'est-ce que c'est que ça ?', raconte la femme, prénommée Corine, à nos confrères. J'ai pris une photo d'où j'étais, et ensuite je me suis avancée. Et en m'approchant, je me suis rendue compte que c'était un présentoir."

"Je pense que certains ont fouillé dedans"

Une découverte qui n'est pas sans explication : l'objet en question se trouvait devant un ancien local de pompes funèbres, qui n'existe plus aujourd'hui. Certainement rassurée que l'objet soit "factice", l'habitante de Saint-Sébastien-sur-Loire précise à la radio : "Si cela avait été un vrai cercueil, j'aurais appelé la police. Je pense qu'il y en a qui ont dû fouiller dedans, ils ont trouvé cela rigolo et ont sorti le cercueil."

Sa photo, partagée sur les réseaux sociaux, a récolté de nombreuses réactions. "Beaucoup ont rigolé, ils m'ont dit que j'avais des drôles de balades !"