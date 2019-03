Autopsies des morts célèbres

publié le 14/03/2019 à 13:00

Comment est morte Lucy, notre ancêtre commun ?

Pourquoi et comment le corps de Saint Louis a été dispersé à travers le monde ?

Que nous apprend l’étude du cerveau de Descartes ?

Est-ce que Balzac a été tué par sa folie créatrice ?

Hitler s’est-il suicidé dans son bunker en mai 1945 ?

La récente apparition de la paléopathologie – cette médecine appliquée aux cadavres anciens – a permis de réelles avancées dans le domaine des connaissances et a même contribué à résoudre des « énigmes historiques » depuis longtemps insolubles.

Philippe Charlier, médecin légiste, anatomo-pathologiste et paléopathologiste, autopsie les morts célèbres.



à lire : Autopsie des morts célèbres, co-écrit avec David Alliot, publié aux éditions Tallandier



Autopsie des morts célèbres