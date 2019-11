Le vin que buvait Léonard de Vinci bientôt mis aux enchères

publié le 16/11/2019 à 21:15

Les grands amateurs d’art et de vin peuvent se réjouir. Des scientifiques sont parvenus "à ressusciter le vignoble" de Leonard de Vinci, annonce le magazine libéral britannique The Economist.

Outre sa passion pour la peinture et les inventions, “De Vinci était un grand amateur de vin”, dévoile The Economist. Une passion méconnue du grand public mais qui a intéressé les scientifiques. L’artiste italien dénommait le vin “la divine liqueur de raisin” et s’était vu offrir son propre vignoble par le duc de Milan, Ludivoco Sforza, comme rémunération pour son tableau La Cène [le dernier repas du Christ] en 1499.

Mais les bombes des Alliés pendant la seconde guerre mondiale détruisent ses plantations en 1943. "Avec lui disparaît tout espoir de trouver l’inspiration dans le même cru dont s’abreuvait autrefois le peintre de La Joconde”, déplore le magazine.

"Prêt à être dégusté"

Des décennies plus tard, trois experts découvrent en 2007 des racines de vin intactes. “Cette découverte a été le point de départ d’un laborieux processus de recréation du vignoble de Vinci”, relate The Economist. Et le vin est désormais "prêt à être dégusté”. 330 premières bouteilles vont êtres mises aux enchères cette année. Elles seront inspirées des croquis trouvés dans le codex Windsor, où le génie toscan inscrivait ses idées.



Ceux qui n’auront pas la chance de goûter la boisson se réconforteront avec la grande rétrospective Leonard de Vinci, actuellement tenue au Louvre et qui célèbre les 500 ans de sa mort. 220.000 billets avaient été vendus, avant même son inauguration fin octobre, a rapporté le quotidien italien Il Sole. Les organisateurs attendent plus de 500.000 visiteurs jusqu’à la fermeture de l’événement, le 24 février 2020.