publié le 07/12/2018 à 13:00

Connaissez-vous Methanobrevibacter smithii, Bifidobacterium infantis ou Akkermancia muciniphila ? Ces noms ne vous disent sans doute rien... Ce sont pourtant ceux de quelques-uns des milliards de microbes qu'hébergent vos intestins et qui composent votre microbiote, plus connu sous le nom de "flore intestinale". Or, les recherches de ces dernières décennies le montrent, ce petit monde de virus, de bactéries, d'archées et de champignons joue un rôle fondamental dans l'organisme, que ce soit au niveau du système digestif, du système immunitaire ou du comportement. On en parle d'ailleurs souvent comme d'un "second cerveau". Dorothée Vatinel, commissaire de l’exposition « Microbiote » à la cité des sciences et de l’industrie, viendra nous en parler !

Exposition "Microbiote, d'après Le charme discret de l'intestin" Crédit : Cité des sciences et industrie



à voir : Exposition « Microbiote » à la cité des sciences et de l’industrie du 4 décembre 2018 au 4 août 2019.