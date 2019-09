Le business de la Basket !

publié le 23/09/2019 à 13:00



Comment une simple chaussure de sport est-elle devenue à la fois un objet indispensable du quotidien et un accessoire de mode planétaire ? Des usines chinoises aux défilés de la Fashion Week parisienne, des boutiques tendance de New York aux marchés de la fripe d’Afrique de l’Ouest, des laboratoires de recherche des grandes marques aux cargos du port de Dubaï....



Pierre Demoux a suivi les traces de la basket à travers le monde pour raconter l’histoire de cette chaussure née sur les parcs et terrains de jeux de la seconde moitié du 19ème siècle.

Quand le mot basket est-il apparu ? Savez-vous à quoi ressemblaient les premières baskets ? Savez-vous quel record détient la Converse Chuck Taylor ? Combien de paires de cette mythique chaussures ont été vendues ?

à lire : L'Odyssée de la basket chez La Tengo.

L'odyssée de la basket