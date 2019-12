La science dans Star Wars

Star Wars: The Rise Of Skywalker ' "Celebrate" TV Spot

publié le 09/12/2019 à 13:00

S’armer d’un sabre laser, voyager à la vitesse de la lumière, visiter des planètes de sable, de lave ou de neige…

L’univers de la saga Star Wars et la technologie employée par ses héros nous fascinent. Mais sont-ils à notre portée ? Et dans quelle mesure nos connaissances actuelles se retrouvent-elles dans ces films ?

Les célébrissimes sabres-lasers de la guerre des étoiles : un faisceau laser peut-il être coloré ? le laser peut servir d'arme ?

Autre ingrédient majeur de la saga Star Wars, les planètes, par exemple Tatooine a deux caractéristiques majeures, le désert et les deux soleils...à quelle planète fait-elle penser ? Et les deux soleils, c’est possible ? Observer ce double coucher de soleil, c’est également imaginable ?

Olivier Lascar rédacteur en chef de Hashtag Sciences a exploré pour nous l'univers de Star Wars...

à lire : le dossier Que la science soit avec toi dans le magazine Hashtag Sciences décembre-janvier.