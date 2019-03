Il croit avoir un rhume, une dent lui pousse dans le nez

publié le 06/03/2019 à 13:14

C'est un phénomène très rare qui ne touche que 0,1 à 1% de la population. Alors qu'il pensait être atteint d'un rhume chronique, un Danois de 59 ans a découvert, grâce aux médecins de l'hôpital universitaire d’Aarhus au Danemark, qu'il avait une dent qui lui poussait dans sa narine gauche. C'est l'histoire étonnante publiée dans un article du BMJ Case Report.



Nez bouché, écoulement purulent chronique et perte d'odorat, tels étaient les symptômes qui se manifestaient chez le patient. C'est après des examens approfondis que les médecins ont remarqué une masse de 13 millimètres sur six, couverte de mucus nasal et située sur la plancher de la cavité nasale, au-dessus du palais. Ils avaient d'abord essayé un traitement à base de stéroïdes nasaux en application locale pendant un mois, sans aucune amélioration observée.

Il sont donc dû procéder à une extraction chirurgicale sous anesthésie générale afin de retirer la dent. Une opération qui a mis un terme aux maux du patient, qui en souffrait depuis deux ans. Les causes du phénomène de dent intranasale restent encore assez floues. "Il est très probable que notre patient ait eu cette dent intranasale pendant la plus grande partie de sa vie, mais que les symptômes ne soient apparus que tardivement ", ont cependant indiqué les médecins danois.