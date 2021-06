Haute-Savoie : elle retrouve son chat perdu il y a 11 ans

publié le 05/06/2021 à 21:07

Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Il y a plus de 11 ans, en février 2010, Alicia qui habitait à l'époque en Haute-Savoie, a égaré sa chatte Angie. Sans nouvelles depuis toutes ces années, la jeune femme avait par la suite déménagé dans la Sarthe à Tresson. Désormais mère de famille, elle a reçu un appel inattendu ce dimanche 30 mai.

Au bout du fil, un vétérinaire de Seyssel, en Haute-Savoie, près de là où Alicia habitait auparavant. Selon France-Bleu, qui rapporte cette belle histoire, le vétérinaire en question lui explique qu'une chatte de 14 ans a été retrouvée et identifiée comme étant Angie, disparue il y a plus de 11 ans. "J'ai pleuré, j'étais sidéré, j'avais les mains qui tremblaient en écoutant le vétérinaire", confie Alicia à France-Bleu.

La jeune femme prend alors immédiatement la route depuis la Sarthe pour la Haute-Savoie. C'est là, après plus de 10 heures de route, que les retrouvailles s'opèrent. "Dès que j'ai ouvert la cage, elle s'est mise à ronronner très fort, elle s'est levée alors qu'elle était très faible. J'ai tremblé, j'ai pleuré tout ce que je pouvais", raconte la jeune femme au quotidien local.

Après plus de 11 ans dans la nature, c'est un couple qui a retrouvé Angie et appelé les vétérinaires en raison de son état de santé inquiétant. Très affaiblie et amaigrie, la chatte âgée désormais de 14 ans est restée en observation à l'hôpital afin d'être remise en forme.