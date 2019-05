publié le 03/05/2019 à 21:48

Cette belle histoire se passe en Floride. Deux Américains, Natalie et Austin, jamais l'un sans l'autre à la maternelle, se sont retrouvés 19 ans après, et se sont mariés à l'âge de 24 ans, nous apprend le site américain People relayé par BFM.



Leur séparation précoce, à l'âge de 5 ans, est due au divorce des parents de Natalie. La petite fille déménagea avec sa mère, et partit dans le Connecticut, à plus de 19h de voiture de la Floride.

Mais quelques années après, la jeune fille maintenant âgée de 17 ans retrouve un ancien carnet d'adresses appartenant à sa mère, dans lequel étaient inscrites les coordonnées de la famille de son ancien meilleur ami. Grâce à cela, elle put retrouver Austin sur Facebook, et organiser une rencontre entre les deux familles.

Lors des retrouvailles c'était comme s'ils ne s'étaient jamais quittés confie-t-elle à People.

C'était comme si, à la seconde où je l'ai vu, une amitié était revenue à la vie instantanément Natalie Crowe Partager la citation





Une amitié qui a vite évolué puisque après an de relation à distance, le couple a officialisé sa relation en août 2017, et s'est marié à New Smyrna Beach le 13 avril dernier.