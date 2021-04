Équateur : carton rouge pour avoir uriné pendant un match

publié le 19/04/2021 à 16:13

Il encourt une longue suspension pour cet acte. Le club de Macara accueillait samedi Orense lors d'une rencontre du championnat équatorien de football. Le match s'est soldé sur une victoire 1-0 de l'équipe à domicile, une victoire entachée par un carton rouge insolite.

Joaquin Pucheta, le gardien de but argentin de Macara, a été exclu par l'arbitre. "Il est effectivement allé derrière le but pour uriner et il semble que c'est pour cela qu'il a été exclu", a expliqué Miller Salazar, le président du club.

Selon le journal en ligne Primicias, Joaquin Pucheta est passé derrière les panneaux publicitaires et a uriné alors que le ballon était dans la moitié de terrain adverse. À ce moment-là, les joueurs et l'encadrement d'Orense se sont plaints auprès de l'arbitre Roberto Sanchez, qui a fini par donner un carton rouge direct au gardien de but, poursuit Primacias. Joaquin Pucheta risque une suspension de trois à six mois selon le règlement du championnat équatorien.