Depuis quand l'Humain se pierce ?

et Thomas Hugues

publié le 23/12/2019 à 13:00

Depuis quand l’être humain se perce-t-il la peau, les membres ?

Qu’est ce qu’on appelle le piercing, quelles pratiques ça recouvre aujourd’hui ?

Le piercing comment il est perçu aujourd’hui en France ?

Quel est le plus ancien piercing connu ?

Comment procèdent les chercheurs pour les identifier ?

Quelles sont les plus anciennes traces de piercing dans l’histoire des humains ?

Le moment du perçage est-il douloureux ?

La douleur dans le processus du piercing c’est important ?

Est-ce un rite d'initiation ?

Quel est le peuple le plus piercé ?

Est-ce un attribut de séduction ? de courage ?

Franz Manni, généticien et commissaire scientifique de l’exposition Piercing, vous emmène sur les traces du Piercing

à voir: l'exposition Piercing actuellement présentée au Musée de l’Homme à Paris jusqu’au 9 mars 2020

Exposition Piercing