publié le 17/09/2020 à 16:10

Un poulpe de 6,585 kg a été pêché sur le plateau des Roches Douvres, au large de la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, samedi 12 septembre.

"Ce poulpe de 6,5 kg a été pêché samedi 12 septembre, au casier à crustacés, sur le plateau des Roches Douvres, au large de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)", raconte le pêcheur au quotidien régional Ouest France.

Après avoir pris contact avec le Grand aquarium de Saint-Malo, l'animal baptisé "Polypus", sera finalement vendu au détail samedi 19 septembre au magasin de vente en direct de L'Intrépide à Erquy. "D’après son poids, on nous a dit que c’était un poulpe en fin de vie, c’est un animal qui a une espérance de vie de trois à cinq ans maximum. L’aquarium ne pouvait donc pas l’accueillir et pour moi, l’idée de le remettre à l’eau était impossible, le poulpe est l’un des plus grands prédateurs des coquilles saint-jacques et crustacés, notre gagne-pain."