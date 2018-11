Connaissez-vous vraiment Alain Bashung ?

publié le 14/11/2018 à 13:00

Alain-Bashung-sa-belle-entreprise

Alain Bashung a toujours voulu être musicien mais le succès n'est pas arrivé tout de suite. C’est le tube Gaby oh Gaby qui le fera connaitre du grand public à la fin des années 80 avec plus d’un million d’exemplaires vendus. Bashung a alors 35 ans. Il deviendra l'artiste le plus primé aux Victoires de la musique (seulement dépassé en 2018 par Mathieu Chedid), 12 récompenses au total obtenues au cours de sa carrière. Le journaliste Stéphane Deschamps sera avec nous pour raconter la vie d'Alain Bashung !





à lire : Alain Bashung, sa belle entreprise aux éditions Hors Collection.