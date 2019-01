Connaissez vous Mimi Marchand ?

publié le 23/10/2018 à 13:00

Mimi

On l’appelle « Mimi ». Michèle Marchand, la papesse des paparazzis, la gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les scoops sur les puissants, ceux que vous avez vus et ceux que vous ne verrez jamais. Mimi ne dispose d’aucun titre officiel mais son agence de presse, Bestimage, protège l’image de la première dame et celle, privée, du couple Macron. Une manne. Jamais une petite marchande de photos n’aura eu un tel privilège… Pauline Guéna et Marc Leplongeon nous raconteront son histoire.



à lire : Mimi publié chez Grasset.