publié le 12/02/2019 à 16:24

Après avoir accueilli plus de 100.000 visiteurs l'an passé, Viva Technology pousse les murs pour sa quatrième édition du 16 au 18 mai prochains. Le salon de l'innovation parisien organisé par Publicis et Les Échos se tiendra cette année sur deux halls du parc des expositions de la Porte de Versailles.



Un deuxième pavillon est réquisitionné pour offrir de nouveaux espaces de networking et de recrutement. L'ancien palais des sports, désormais appelé Dôme de Paris, accueillera quant à lui 5.000 visiteurs pour les conférences. Au total, le salon s'étirera cette année sur 56.000 mètres carrés et se rapproche peu à peu des 250.000 mètres carrés du CES de Las Vegas, l'événement de référence du secteur.



Désormais solidement implanté dans l'échiquier mondial de l'innovation digitale, Viva Technology continue de s'internationaliser. Une trentaine de pavillons internationaux sont attendus avec notamment un espace AfricaTech mettant en lumière le potentiel du continent africain pour la deuxième année consécutive.

À la veille des élections européennes, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la place de la tech continentale sur la scène internationale dominée par les États-Unis et la Chine. Un cycle de conférences s'interrogera sur les défis que doit relever l'écosystème européen en la présence de nombreux États membres et de plusieurs commissaires européens, dont Pierre Moscovici.

Promouvoir une tech plus responsable et inclusive

Comme l'an passé, un sommet Tech for Good rassemblera la veille de l'ouverture du salon le 15 mai les grands acteurs de la scène technologique à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron pour réfléchir à la façon dont l'industrie peut impacter positivement le monde et tirer le bilan des actions menées au cours des douze derniers mois.



La place des femmes dans l'industrie des nouvelles technologies sera l'un des axes forts du salon alors que seulement 9% des femmes sont à la tête de start-up en France. Des conférences et des challenges mettront en avant ces questions, notamment celle du financement des jeunes entreprises créées par des femmes. Les organisateurs visent une parité totale des intervenants d'ici deux ou trois ans. L'an passé, 40% des speakers étaient des femmes.



Plus de 450 conférenciers sont attendus cette année, dont certains grands noms de la tech mondiale comme le patron de Samsung Young Sohn (Samsung), SY Lau (Tencent), Dr Kai Fu Lee (auteur référent sur l'intelligence artificielle), Gillian Tans (Booking), Garry Kasparov, Amno Shashua (Mobileeye), Tanya Harrison (scientifique américaine spécialiste des planètes), Stéphane Richard (Orange), Sébastien Missoffe (Google), Bernard Arnault (LVMH).

Découvrir les innovations du futur

Les deux premiers jours seront réservés aux professionnels. Les grands groupes (RATP, SCNF, LVMH, Orange, LaPoste, etc.) viendront accompagnés de jeunes entreprises engagées dans leur transformation digitale. La journée du samedi sera ouverte au public pour permettre aux visiteurs de découvrir les applications concrètes des technologies du futur comme l'intelligence artificielle, la 5G, la réalité virtuelle ou la blockchain.



Parmi les innovations annoncées figurent déjà le Flyboard de Franky Zapata, le robot chirurgien Da Vinci de Intuitive Surgical, le simulateur d'expériences extrêmes Hypersuit ou le drone sous-marin iBubble. La mobilité sera aussi à l'honneur avec la présence de grands constructeurs automobiles. Citroën a d'ores et déjà annoncé la présentation d'un nouveau concept-car en avant-première mondiale.

Informations pratiques

VivaTechnology se déroule du jeudi 16 mai au samedi 18 mai 2019 dans les halls 1 et 2 de Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Les deux premiers jours sont réservés aux professionnels. Le public pourra venir découvrir les start-up et animations le samedi 18 mai.



Horaires :

Jeudi 16 mai : de 8h à 19h

Vendredi 17 mai : de 8h à 19h

Samedi 18 mai : de 9h à 18h



Viva Technology, Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75015, Paris.



Métro : ligne 12, Porte de Versailles, ou ligne 8, Balard.

Tramway : T2 et T3a.

Bus : 39 et 80

Vélib : station n°15049 - 2 rue Ernest Renand, station n°15107 - 42, boulevard Victor, station n°15061 - 12, square Desnouettes.