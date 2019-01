Confessions d’un opérationnel du GIGN

publié le 17/01/2019 à 13:02

Philippe B. est membre du GIGN. Chuteur opérationnel, instructeur en sports de combat, expert en explosifs et tireur d'exception dont l'adresse sera déterminante pour la réussite de certaines missions. Il témoigne de son parcours, de son quotidien au sein de ce groupe d’intervention d’élite et de ses interventions en Libye, dans le golfe d'Aden, en Irak, ou ses dernières opérations antiterroristes sur le territoire national.



Invité : Philippe B., OPS au GIGN et Sandrine Briclot, journaliste au Parisien Week-End

