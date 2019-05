Comment mémoriser ses leçons ?

publié le 29/05/2019 à 13:06

J'ai la mémoire qui flanche, j'me souviens plus très bien chantait Jeanne Moreau !

Pourquoi oublie t-on ce qu'on vient de lire ou d'apprendre ?

Y'a t-il un contexte pour mieux apprendre ? une meilleure heure ?

Qu’est-ce qui facilite la mémorisation, ou au contraire, la complique ?

Il parait que la mémoire ça s’entraîne, peut-on avoir le cerveau aussi jeune à 80 ans qu'à 8 ans ?

Anne de Pomereu nous révèle aussi comment nos ancêtres et les peuples des traditions orales se servaient de leur mémoire, de façon si simple et si efficace.



A quelques semaines des examens, notre invitée, Anne de Pomereu, coach en méthodologie d’apprentissage, spécialiste de la mémoire et de l’attention, nous enseigne l’art et la manière de bien mémoriser.

à lire : Eloge de la passoire – Mémoire : je retiens l’essentiel et j’oublie le reste paru aux éditions JC Lattès



Eloge de la passoire Mémoire je retiens l'essentiel et j'oublie le reste