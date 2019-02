Sommes-nous tous voués à perdre la mémoire ?

publié le 21/11/2018 à 07:00

Perdre ses clefs, oublier un rendez-vous, l'endroit où l'on a garé sa voiture, le prénom d'un(e) collègue ; acheter un produit en double ; se tromper de jours dans la semaine...ça nous arrive à tous, c'est désagréable et ça peut finir par faire peur, notamment à cause de la maladie d'Alzheimer...La mémoire humaine est une machine complexe qui a besoin d'être entretenue...Pourquoi ne sous souvenons-nous pas de tout ? Faut-il s'en inquiéter ? Le temps qui passe est-il l’ennemi de notre mémoire ? Les nouvelles technologies ont-elles un impact sur elle ?

Invités

- Anne de Pomereu, professeur de mémoire et de méthodologie, auteur de Eloge de la passoire - Mémoire : je retiens l'essentiel, et j'oublie le reste (Editions JC Lattès)

- Sébastien Bohler, rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho" et docteur en neurobiologie

Eloge de la passoire - Mémoire je retiens l'essentiel et j'oublie le reste

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).