Comment les loups deviennent-ils adultes ?

publié le 07/01/2020 à 20:00

Le réalisateur et amoureux des loups Jean-Michel Bertrand s’est intéressé au grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et partent à la conquête de nouveaux territoires ? Pendant deux ans, notre invité a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et leurs opportunités de se mettre en couple.

La dispersion des loups, est-ce un phénomène naturel ? De quoi ont besoin les loups pour s'installer, pour créer une meute ? Comment tombent-ils amoureux ? Combien de temps peut durer cette recherche ? Combien de kilomètres ces loups isolés peuvent-ils parcourir avant de se fixer ? Combien de petits peut avoir une femelle ?

Notre invité nous racontera aussi pourquoi les bergers ne sont pas tous hostiles aux loups, et comment ils arrivent à protéger leurs troupeaux.

à lire : Marche avec les loups aux éditions de la Salamandre.

