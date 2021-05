Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 18/05/2021 à 22:57

Ils ont escroqué KFC. Cinq étudiants chinois ont profité d'une faille dans le système de commande en ligne de la chaîne de fast-food et ont bénéficié gratuitement de près de 30.000 dollars, environ 25.000 euros, de repas. Épinglés par le tribunal du district de Xuhui, à Shangaï, les fraudeurs ont été condamnés à des peines allant de 15 à 30 mois de prison.

Tout commence en 2018, lorsqu'un jeune homme de 23 ans s'aperçoit qu'il pouvait payer sa commande avec des coupons directement sur l'application KFC. Il demandait ensuite le remboursement de ces coupons avec une autre application. Ainsi, il mangeait gratuitement. Cette astuce, il l'a partagée avec quatre camarades de classe, relate le site d'informations Vice.



À lui seul, l'étudiant a escroqué l'enseigne de restauration rapide de 9.000 dollars entre avril et octobre 2018. Ses amis ont, quant à eux, profité de l'équivalent de 1.400 à 7.300 dollars de nourriture. Condamnés à de la prison et des amendes comprises entre 155 et 930 dollars, en Chine, certains ont critiqué la sévérité de la sentence prononcée contre les fraudeurs. En effet, ils considèrent que la faute revient à KFC qui est responsable de la faille informatique.