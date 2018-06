Les habitants de l'Ain ont désormais un nom officiel

et Frédéric Perruche

publié le 25/06/2018

Ils répondent au nom de Aindinois, Aindinoises. Les habitants de l'Ain ont désormais un gentilé, une première pour les 625.000 personnes qui vivent dans le département. Ils ont découvert leur nouvelle identité dimanche 24 juin, lors d'une grande fête organisée à Bourg-en-Bresse par le conseil général. Les habitants se désignaient, jusqu'ici par leur pays : Dombistes, Bressans, Bugistes...





Les Aindinois et Aindinoises avaient deux mois pour choisir leur nom parmi trois propositions : en plus du gentilé vainqueur, ils pouvaient voter pour "Initiain/Initiaine" et "Ainains/Ainaines". Trois quarts des 30.000 votants ont plébiscité le choix final, qui était resté secret jusqu'au 24 juin.

L'annonce du gentilé a été suivi de cris de joie de la part des 3.500 personnes réunies pour l'occasion. "Ca sonne bien, c'est facile à prononcer", a confié une Aindinoise au micro de RTL. Le président du département Jean Deguerry s'est dit "fier du département", ajoutant qu'il "cherche surtout à avoir des habitants qui sont fiers du département dans lequel ils habitent". Le conseil départemental doit valider leur choix le dimanche 2 juillet.

3000 Aindinois et Aindinoises se sont réunis auj pour fêter leur nouveau nom dans le parc de la Préfecture à #BourgenBresse #Ain #gentilé #Icicestlain #TousAindinois pic.twitter.com/G9IqjL6nbb — Département de l'Ain (@Departement_AIN) 24 juin 2018