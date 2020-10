publié le 20/10/2020 à 13:07

Alors qu’il marchait dans le canyon de Horseshoe, situé dans l’ouest du Canada, un jeune adolescent âgé de 12 ans a découvert un squelette de dinosaure vieux de 69 millions d’années.

Au mois de juillet dernier, après cette découverte, Nathan Hrushkin et son père "ont alors pris des photographies des fossiles" et les ont envoyées à un musée royal Tyrrell de paléontologie. Les chercheurs du musée ont identifié un jeune hadrosaure, espèce souvent surnommée "dinosaure à bec de canard". Cette découverte a laissé les scientifiques "sans voix" et amené à d’importantes fouilles dans cette région située près de la ville de Drumheller, détaille Ouest-France.

De son côté, ce jeune Canadien, passionné de dinosaures depuis ses 6 ans, s’est dit "sous le choc". "Dès que je l’ai regardé, c’était évident qu’il s’agissait d’un os. Il ressemblait exactement à ceux que l’on voit à la télévision", a-t-il témoigné à la chaîne de télévision canadienne CBC. "J’ai toujours été fasciné par la transformation de leur os en roches solides", a-t-il ajouté dans un interview pour la BBC.

Une "découverte importante" d’après une ONG

L’organisation non gouvernementale (ONG) de Conservation de la nature du Canada a confirmé, jeudi 15 octobre, que ce signalement a donné lieu à des fouilles archéologiques qui viennent de s’achever.

Des scientifiques dépêchés sur place ont recensé entre 30 et 50 ossements. Tous les fossiles ont été prélevés et protégés pour des analyses complémentaires. L’ONG estime que cette alerte est une "découverte importante", d’autant que les découvertes de fossiles dans ce canyon sont "rares".

Selon les premiers examens, les fossiles retrouvés "appartiendraient tous au même animal". Ce dinosaure à bec de canard est âgé de trois ou quatre ans, et ses restes ont près de 69 millions d’années. Cette espèce de dinosaures était très présente dans cette région du Canada.

Combler un vide de connaissances

"Ce dinosaure est une découverte importante car elle intervient à un intervalle historique pour lequel on connaît peu d’éléments. On ne sait pas précisément quels dinosaures et animaux vivaient en Alberta à ce moment-là", a estimé le paléontologue du musée, François Therrien. "La trouvaille de Nathan et de son père Dion nous aidera à combler ce vide dans nos connaissances sur l’évolution des dinosaures", a-t-il ajouté.

Cette découverte a renforcé la passion pour les dinosaures de Nathan Hrushkin qui aimerait devenir paléontologue à son tour. Il avait parcouru plusieurs fois ce canyon pour tenter de trouver des fossiles et entend y retourner dans l’espoir de dénicher de nouveaux trésors de la paléontologie.