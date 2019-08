publié le 27/08/2019 à 13:39

C'est une découverte exceptionnelle. Un alignement d'une trentaine de monolithes multi-millénaires vient d'être mis au jour dans le Puy-de-Dôme. Ces blocs de basalte, qui mesurent entre 1 mètre et 1,60 mètre, ont été trouvés à Veyre-Monton, entre Clermont-Ferrand et Issoire, dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A75.

Leur alignement s’étire "sur 150 mètres dans l’emprise de la fouille et vraisemblablement au-delà", selon l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). "C’est la première fois que de tels alignements, cairn et statue-menhir, sont mis au jour en Auvergne, et plus largement dans le centre de la France", indique l'Inrap. Une sépulture accueillant "les restes d'un homme de grande taille" a été également mise au jour.

"Peu d'indices de datation" ont été laissés sur place par les communautés qui se sont succédées pour établir une "chronologie précise", indique encore l'Inrap, qui compte y parvenir avec une prochaine série d'analyses, notamment celle du squelette. Pour l'heure, l'Institut estime que l’occupation principale du site couvrirait une période allant du Néolithique à l’âge du Bronze.