publié le 17/06/2020

Un Autrichien a écopé d'une amende de 500 euros pour un motif pour le moins insolite : il a émis "une flatulence massive" lors d'un contrôle par la police locale. Celle-ci a défendu sa sanction en raison du caractère "délibéré" du geste.

L'auteur des faits, a livré le récit de sa soirée au site internet d'information autrichien Ö24. Il y détaille ce qui lui a valu une contravention qu'il juge disproportionnée et injustifiée. L'information a été relayée en masse sur les réseaux sociaux et la police locale s'est expliquée sur Twitter afin de justifier sa réaction. Elle y explique notamment que la contravention a eu lieu à la suite d'un contrôle d'identité effectué dans le centre de Vienne le 5 juin dernier.

"Naturellement, personne n'est mis en cause s'il lui en 'échappe un' par accident (...)", a écrit la police qui indique néanmoins que dans ce cas précis, après avoir eu un comportement "provoquant et peu coopératif", le Viennois se serait "levé légèrement du banc, a regardé les agents et a manifestement de façon tout à fait délibérée émis une flatulence massive à proximité immédiate de ceux-ci".

La police de la capitale autrichienne rappelle que la sanction peut être contestée par la voie légale.