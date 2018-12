Argentine : quand un chien sauve un but lors d'un match de football

publié le 07/12/2018 à 14:45

Voilà un nouveau prétendant au Ballon d'or, à quatre pattes... Il y a quelques jours, en Argentine, se jouait la rencontre de football entre deux équipes argentines, la Juventud Unida et les Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



Alors que Brian Leandro Olivera, le gardien du Belgrano, tente un dégagement du ballon, celui-ci est habilement arrêté par un joueur de l'équipe adverse qui le renvoie dans l'autre direction... vers le but. Le ballon allait entrer dans la cage quand, un chien, qui a fait irruption sur le terrain au même moment, passe soudainement devant le but et empêche le ballon de franchir la ligne.

Un coup de chance pour le gardien. Nul ne sait si l'animal est un fervent supporter du club de Ramallo. Mais malgré ce gardien hors norme, le club s'est finalement incliné face à la Juventud Unida, qui l'emporte 3 à 0...

¡NO SE PUEDE CREER! En el duelo entre Juventud Unida y Defensores de Villa Ramallo, ¡Un perro sacó una pelota de gol en la línea! pic.twitter.com/Wi3ynlTWNM — SportsCenter (@SC_ESPN) 4 décembre 2018