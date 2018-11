Antoine Girard : parapentiste de l'extrême !

publié le 21/11/2018 à 13:00

En-vol-vers-les-8000

Antoine Girard : premier homme à avoir survolé l’Himalaya à plus de 8000m en parapente. D’une première expédition dans les Alpes néo-zélandaises au survol en parapente de sommets himalayens parmi les plus hauts du monde : récit d’une aventure hors-norme. Le 23 juillet 2016, au cours d’une expédition de 20 jours et 1260 kilomètres en solitaire au cœur de l’Himalaya, Antoine Girard survol le sommet du Broad Peak et atteint l’altitude record de 8157 m. Pour en arriver là, il aura dû affronter des conditions de vol extrêmes, lutter contre la faim et parfois rester en altitude pour éviter les zones contrôlées par les Talibans.





à lire : En vol vers les 8000 publié aux éditions du Chemin des Crêtes.