publié le 10/08/2018 à 17:56

Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves les plus fous. Une Taïwanaise de 93 ans a effectué son baptême de parapente, jeudi 9 août. Elle s'appelle Si Wu Rui-Lin. C'était une première pour le club qui lui a permis de partir à la conquête du ciel. Un événement. Jamais un premier vol n'avait été organisé pour une personne de son âge.





Guidée par un encadrant et deux personnes pour l'aider à prendre son élan, l'amatrice de parapente a par la suite déclaré avoir réalisé l'un de ses plus grands rêves : sentir son corps voler. Une expérience riche en émotions qui, visiblement, ne l'a pas effrayée.

Selon le média péruvien 24 Horas, celle-ci a même assuré vouloir retenter l'expérience pour célébrer son centième anniversaire. Une promesse que le club a assuré vouloir lui offrir.