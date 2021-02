publié le 04/02/2021 à 22:10

Il tient sur le bout du doigt. Lors d'une expédition à Madagascar, des scientifiques ont découvert la plus petite espèce de caméléon au monde, le Brookesia nana. Il mesure à peine 13,5 millimètres de long et pourrait bien être le plus petit reptile adulte jamais observé au monde.

Cette découverte a été révélée par le magazine Geo, relayée par 20Minutes. Ce minuscule caméléon a été trouvé dans les forêts du nord de Madagascar, île connue pour la richesse de sa faune et de sa flore. Le titre de "plus petit reptile du monde", ne peut cependant être décerné qu'aux Brookesia nana mâles, explique le Dr. Mark D. Sherz, herpétologue de l'université de Potsdam en Allemagne sur son blog.

En effet, ceux-ci mesurent à peine 13,5 millimètres (21,6 mm avec la queue), alors que les femelles ont un plus gros gabarit : plus de 19 mm. Une taille supérieure à d'autres espèces, comme le caméléon Brookesia micra (16 mm), observé par les mêmes scientifiques à Madagascar en 2012 ou le gecko Sphaerodactylus ariasae, qu'on trouve en République dominicaine.

Le Brookesia nana mâles est donc le plus petit, mais il a en revanche de grands organes sexuels. Les hémipénis qui lui servent à s'accoupler mesurent 2,5 millimètres, explique Geo, soit 18,5% sa taille totale.