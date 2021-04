publié le 04/04/2021 à 20:12

Au mois de juin 2021, la France va organiser la 43ème réunion du traité sur l'Antarctique. L'objectif sera de déterminer l'avenir de ce continent blanc, territoire évidemment unique en son genre sur la planète.

On vous rappelle l'Antarctique au sud, c'est 14 millions de kilomètres carrés, soit plus grand que l'Europe. C'est un continent recouvert à 98% par une couche de glace avec une épaisseur considérable : une moyenne de 1,6k m en hiver, le continent double sa superficie par une banquise qui se prolonge de 800 km. Et puis, on pourrait également rappeler que c'est le lieu le plus froid de la planète : -93 degrés parfois.

L'histoire de l'homme et de l'Antarctique est quand même très singulière avec de nombreux navigateurs, j'ai envie de dire qu'ils vont flirter avec l'Antarctique, mais il sera officiellement découvert en 1819 par un Britannique. C'est Dumont d'Urville qui, en 1840, plantera le drapeau français sur ce qu'il nommera la Terre Adélie en hommage à sa femme Adèle.

La ruée vers les phoques est alors lancée. Surtout du côté de la péninsule Antarctique. Plus de 90 navires partent vers le sud. Pas seulement du reste, pour ramener des fourrures, mais surtout de la graisse. Même les manchots y passent avec évidemment les rorquals, les baleines, au point que de nombreuses populations seront au bord de l'extinction. Il faudra attendre 1980. C'est vraiment trop tard pour qu'une convention internationale réglemente enfin les captures, y compris celles du krill, afin d'éviter le pire.