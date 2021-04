publié le 06/04/2021 à 07:49

Très net rafraîchissement en France en ce mardi 6 avril. Le gel attaque les cultures dans de nombreuses régions. On a par exemple relevé - 9 degrés dans le département du Bas-Rhin ce matin, par exemple.

Alain Delavie, jardinier et directeur de la rédaction de Rustica estime que cette vague de froid début avril est un phénomène courant : "Ça arrive fréquemment, c'est malheureusement la donne que doivent prendre en compte tous les jardiniers aujourd'hui. Mais ce n'est pas nouveau, parce que quand on écoute les dictons traditionnels aux environs de Pâques, les jardiniers avaient déjà des périodes dangereuses parce que la végétation a déjà bien démarré. Cette forte période de chaleur a accentué cette végétation puisqu'on a des cerisiers japonais qui sont en pleines fleurs, et les bourgeons ont éclaté, les feuilles et les fleurs commencent à sortir.

Selon Alain Delavie, "il y a de quoi avoir des inquiétudes, parce que quand la fleur s'ouvre elle est beaucoup plus sensible au froid alors qu'un bourgeon fermé va résister à de petites gelées. Et quand le fruit se forme, il est encore plus fragile que la fleur et le bourgeon. Avec les gelées, ça va compromettre un bon nombre de récoltes qu'on aurait pu avoir l'été prochain".

Pour éviter de perdre ses fleurs ou ses arbres, Alain Delavie donne quelques astuces : "Tous ceux qui ont sorti leurs beaux géraniums, les plantes d'été comme les pétunias, les fuchsias, ces plantes sont très fragiles et craignent le froid. Ceux qui avaient mis dans leur jardin quelques tomates ou aubergines, ce sont des légumes très frileux et il faut les protéger. Pour tout ce qui est en pleine terre, on va protéger avec des voiles d'hivernage. Une précaution : il faut mettre des petits tuteurs, le voile ne doit pas toucher le feuillage pour ne pas geler. Vous allez créer un micro-climat tout autour de vos plantes et elles ne gèleront pas".