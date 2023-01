Prime d’activité : ce qui change en 2023

La prime d'activité va évoluer en 2023, notamment ses conditions d'attribution. L'aide, créée en 2016, vient soutenir financièrement un peu plus de 4,6 millions de Français. Elle est versée tous les mois par la Caisse d'allocations familiales, en fonction des ressources.

Le plafond de revenu pour toucher la prime d'activité en 2023 est selon le site "mes-allocs.fr" de 1.885 euros de revenus professionnels si vous travaillez, et êtes célibataire et sans enfant. Il est de 2.636 euros si vous vivez en couple et que l'un des deux travaille, 3.959 euros pour un couple où les deux travaillent et 3.538 euros pour un couple avec un seul salaire et deux enfants à charge. Ces montants peuvent varier si vous percevez d'autres revenus que votre salaire.

Pour obtenir la prime d'activité, il faut toucher également toucher un salaire d'au moins 1047,55 euros net pour les étudiants ou les apprentis. Il faut par ailleurs habiter régulièrement en France et être majeur.

Le second changement attendu en 2023 est une augmentation du montant forfaitaire de la prime d'activité, fixé actuellement à 586,23 euros par mois, selon service-public.fr. Il s'agit du montant qui sert de base au calcul de la prime. Pour une personne célibataire et sans enfant touchant le SMIC, la prime d'activité effective s'élève actuellement à environ 170 euros par mois.

Les personnes voulant percevoir cette prime d’activité doivent déclarer leurs ressources ainsi que celles des membres du foyer tous les trois mois. Tout changement de situation professionnelle doit également être déclaré à la CAF.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info