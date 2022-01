Poissons rouges : bientôt la fin des bocaux ronds ?

Présent dans de nombreux foyers, quasi-jamais passé de mode, le poisson rouge dans son bocal va peut-être disparaître de nos maisons. Et, pour le principal intéressé, ce n'est pas plus mal.

Ces dernières années, les conditions dans lesquelles sont gardés les poissons rouges achetés en animalerie ou parfois gagnés dans les fêtes foraines, sont purement et simplement une torture.

Comme l'expliquent nos confrères de BFMTV, les poissons rouges ne sont pas du tout adaptés à la vie dans un bocal. Cette prise de conscience a atteint un tel niveau que Matthieu Lambeaux, le PDG d'AgroBiothers, numéro un des produits d'aquariophilie en France, annonce retirer des ventes les bocaux sphériques.

"On adore offrir un bocal et un poisson rouge à notre enfant. C'est très mignon pour eux, mais cela tue les poissons", explique-t-il. "Ces aquariums sont trop petits et, en étant sphériques, ils rendent les poissons complètement fous. C'est comme enfermer quelqu'un dans une pièce de 10 m² sans aération".

Élever les poissons par deux ou plus

Il annonce que désormais, les aquariums auront une contenance de 15 litres minimum et que ces "boules", qu'il considère comme de la maltraitance animale, n'ont plus lieu d'être. Le retrait des ventes des bocaux sphériques va provoquer, selon lui, une perte d'un million d'euros "du jour au lendemain".

Pour élever un poisson, il est donc nécessaire de privilégier un aquarium rectangulaire avec plusieurs éléments à l'intérieur (cailloux, plantes) et une aération. Il est également préférable d'élever au moins deux poissons ensemble.