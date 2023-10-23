Noël 2023 : de Lego à Barbie, les jouets s'adaptent aux "adulescents"

Le mois de novembre ouvre la p\u00e9riode des achats de No\u00ebl. C'est le bon moment pour acheter au meilleur prix, avant le rush de d\u00e9cembre. Un no\u00ebl qui va se faire sur fond d'inflation . Selon un sondage Kidexpo, le budget moyen des familles, cette ann\u00e9e, est en baisse avec 124 euros contre 132 euros l'ann\u00e9e derni\u00e8re. Cela fait environ 6 % et correspond \u00e0 l'inflation. Alors comment les Fran\u00e7ais vont-ils aborder cette p\u00e9riode ? Les licences de jouets ont-elles de nouvelles strat\u00e9gies pour attirer le consommateur ? Selon Franck Mathais, porte-parole de Jou\u00e9Club, le jouet d'occasion \u00e0 des cartes \u00e0 jouer : "C'est une nouvelle pratique que nous proposons dans nos magasins. Elle va engendrer de nouveaux comportements de la part des familles. C'est un enjeu pour nous, car on revend tr\u00e8s bien les jouets, mais on nous en apporte peu par rapport au potentiel qu'il y a dans ce march\u00e9", souligne-t-il. Une tendance qui n'est pas encore en vogue lors des f\u00eates de fin d'ann\u00e9e : "Il y a deux types d'achats. Celui pour les belles occasions, par exemple No\u00ebl et les anniversaires. Ici, les gens veulent de la nouveaut\u00e9, donc ils vont s'orienter vers des produits neufs. Puis il y a les achats du quotidien, d'impulsions o\u00f9 ici, les gens s'orientent plus facilement vers des jouets d'occasion", ajoute-t-il. Le nouveau march\u00e9 des "adulescents". Pour faire face \u00e0 l'inflation, les grandes marquent de jouets telles que Lego, Barbie ou encore Playmobil ont adapt\u00e9 leur offre \u00e0 ces nouveaux consommateurs que l'on nomme "adulescents", un terme qui regroupe les adultes et les adolescents. "Pour Barbie, cette dynamique s'applique tr\u00e8s bien. Ils ont fait des poup\u00e9es de collection qui sont plut\u00f4t destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre expos\u00e9es et conserv\u00e9es, moins pour jouer. On a donc vu venir des plus grands dans les magasins", t\u00e9moigne le porte-parole de Jou\u00e9Club. >> Focus est un podcast d'actualit\u00e9 quotidien. Du lundi au vendredi, la r\u00e9daction de RTL revient sur un fait marquant de l\u2019actualit\u00e9 avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d\u2019actualit\u00e9 de la semaine et donne la parole \u00e0 ceux qui la font.