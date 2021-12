Indemnité inflation : comment fournir ses coordonnées bancaires pour la recevoir ?

Pièces et billets (illustration)

L'indemnité inflation, qui concerne 38 millions de Français, est versée pour la moitié des bénéficiaires par l’Urssaf. Si un premier versement a déjà été effectué le mercredi 15 décembre aux 660.000 indépendants, ce lundi 20 décembre ce sont 380.000 salariés à domicile qui toucheront cette aide financière et enfin, dès mercredi 22 décembre, ce sont les 700.000 autoentrepreneurs à qui l'indemnité inflation sera distribuée, selon nos confrères du Parisien.

Mais un problème se pose d'après Yann-Gaël Amghar, directeur de l'Urssaf : "Il nous manque les coordonnées bancaires de 500.000 indépendants et de 500.000 salariés à domicile." explique-t-il. Et si ces personnes éligibles ne les fournissent pas, alors elles ne toucheront pas les 100 euros.

Pourtant, une campagne de relance par mail a déjà été effectuée et une autre sera mise en place en janvier. Afin que les personnes fournissent leurs coordonnées bancaires, la démarche à suivre est simple.

Pour les indépendants, il suffit de se rendre sur son compte en ligne sur urssaf.fr et de les renseigner tout simplement. Pour les autoentrepreneurs, il s'agit de la même démarche, mais sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr. Quant aux employés à domicile, ils devront se rendre sur cesu.urssaf.fr ou pajemploi.urssaf.fr, selon leur statut, afin de renseigner leurs coordonnées bancaires. Si des personnes ne disposent pas de compte ou rencontrent des difficultés en se connectant, il est possible de régler le problème par téléphone.