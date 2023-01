Euromillions : ce joueur qui a gagné 1 million d’euros a 4 jours pour se manifester

Le compte à rebours est lancé et l'échéance est proche. Après le lundi 30 janvier à 23h59, il sera trop tard. Selon nos confrères de Sud Ouest, un joueur ayant remporté un million d'euros à l'Euromillions vendredi 2 décembre tarde à venir retirer son gain et risque de passer à côté de celui-ci. Il ne lui reste plus que quelques jours pour se présenter avant que son ticket arrive à expiration.

Les équipes de la société Euromillions ont expliqué que le joueur recherché s'était vu attribuer le code My Million HR 390 6385 pour le tirage du vendredi 2 décembre. Autre précision, son ticket a été validé dans le département de la Charente.

S'il se reconnait, l'heureux gagnant est invité à appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 601 avant le lundi 30 janvier, sans quoi son gain sera perdu et son million d'euros probablement remis en jeu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info