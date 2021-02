Coronavirus : Nike sort sa première paire qui se met sans les mains

publié le 04/02/2021 à 15:15

Le confinement généralisé un peu partout dans le monde aura poussé certains à se tourner vers des vêtements et chaussures plus confortables. Les joggings et les baskets ont la cote et remplacent désormais parfois les traditionnels costumes de travail en cette période de télétravail renforcé. Cette nouvelle tendance aura profité aux Crocs, dont les ventes ont explosé en 2020. Fort de ce constat, l’équipementier Nike a poussé plus loin ses recherches et ses propositions.

Sa nouvelle révolution ? Les Go FlyEase, dévoilées le 1er février. Ces baskets "magiques" peuvent être enfilées comme des chaussons. Simple comme bonjour, il vous suffit de rentrer votre pied dedans, puis d'abaisser votre talon pour avoir la chaussure sellée.



L’intérêt ? Nike a souhaité s'adapter à la Covid-19, et permettre ainsi à ses consommateurs d’éviter de toucher leurs chaussures. Mais un autre point fort de ce modèle a été relevé. De nombreux internautes ont expliqué que derrière ce design que certains jugent laid et facile, se trouve pour eux la meilleure paire de baskets pour les personnes en situation de handicap, qui peuvent les enfiler seules.

Ces chaussures devraient coûter 120 dollars et seront disponibles pour des membres privés dès le 15 février.

> Nike Go FlyEase