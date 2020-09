Coronavirus : le PIB a plongé de 13,8% entre avril et juin

Le ministère de l'Économie et des Finances, communément appelé "Bercy", le 15 mars 2013

publié le 28/08/2020 à 09:55

Les résultats économiques de la France continuent de montrer des indicateurs en baisse depuis la crise du coronavirus. Ce vendredi 28 août, l'Insee indique que le PIB (Produit intérieur brut) du pays avait chuté de 13,8% entre avril et juin 2020. Un chiffre qui confirme une dégradation annoncée et attendue par le gouvernement.

Ce plongeon s'explique par "l'arrêt des activités non essentielles dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai" pour endiguer l'épidémie de Covid-19, qui a entraîné une chute de la consommation des ménages et des exportations, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

Néanmoins, dès le mois de juin, les prémices d'une reprise se sont fait ressentir. Certains indicateurs ont commencé à se redresser : la consommation, la production industrielle, les créations d'entreprises, les ventes de voitures, le marché immobilier.