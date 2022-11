Comment McDonald's a conquis les Français en 50 ans

À l'origine, McDonald's ne croyait pas que la France, pays de la gastronomie, pourrait un jour aimer ses fast-foods. Mais Raymond Dayan, riche homme d'affaires français, prend le pari contraire. L'entrepreneur rachète une franchise et ouvre le tout premier McDo en 1972 à Créteil, en région parisienne. Un pari réussi : le Big Mac finit par conquérir les Français. Le géant américain réalise alors son erreur. McDonald's met fin au contrat de franchise après une longue bataille juridique et ouvre son premier fast-food en 1979, à Strasbourg. Avec un succès déjà assuré.

Mais si la nourriture à l'américaine séduit les Français, les premiers scandales sur la malbouffe éclatent. En 1999, l'ancien eurodéputé Vert José Bové, accompagné de militants, démonte un McDo en construction à Millau, dans l'Aveyron. Impérialisme américain, responsable de l'obésité dans le monde : McDonald's est sans cesse pointé du doigt. Ses produits sont jugés trop gras et de mauvaise qualité. Des critiques expérimentées par le réalisateur américain Morgan Spurlock. En 2004 il sort son documentaire Super Size me, dans lequel il mange McDo matin, midi et soir pendant un mois. Résultat : il prend 13 Kilos, développe des problèmes de santé et une addiction au fast-food américain.

McDo veut redorer son image

Mais malgré les critiques, McDonald's reste le fast-food préféré des Français. La filiale française elle, s'emploie sans cesse à redorer son image. Au début des années 2000 par exemple, les salades et les fruits frais intègrent les menus, et les légumes apparaissent dans les sandwichs. Pour gommer son image de malbouffe américaine, McDo mise sur les attentes locales. Désormais c'est une viande et des frites 100% françaises qui sont proposées. Le géant américain va même jusqu'à changer son logo : en 2009, le fond rouge, est remplacé par le vert, censé souligner l'engagement écologique. Cinquante ans après son arrivée, la France est toujours le deuxième marché mondial pour McDonald's, juste après les États-Unis.

