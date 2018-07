publié le 29/09/2016 à 11:54

"L'idée que je m'installe à bord de ma voiture - d'ailleurs même pas, parce qu'il n'y aura plus de volant ! - qui fera tout, et que je ne fasse rien, me prive du plaisir de conduire. Et je vais faire quoi ?", demande Pascal Praud. "Figurez-vous - et c'est une étude sérieuse menée par Citroën révélée par RTL - qu'en moyenne un Français embrasse (un vrai baiser) 3.042 fois durant toute sa vie dans sa voiture. C'est intéressant comme statistique", s'amuse-t-il. Autre information : "Ils y mangent environ 3.000 fois". ce qui fait dire au journaliste que "l'on mange moins qu'on embrasse".



"En moyenne toujours, on ferait entre deux et trois fois l'amour durant son existence dans son automobile", note-t-il encore. "Je ne vous dis pas ce que vont devenir les embouteillages avec la voiture autonome, vous m'avez compris !", raille Pascal Praud. Et de lancer, comme un défi : "En attendant ce progrès technologique, nous allons ensemble remonter la moyenne du nombre de refrains chantés à tue-tête en voiture durant sa vie". Pour rappel, c'est plus de 4.000 fois. Une petite chanson pour la route !