publié le 29/06/2018 à 19:12

Une soixantaine de pompiers sont intervenus pour lutter contre un incendie qui s'est déclaré à l'est de Londres, vendredi 29 juin. Un appartement situé au douzième étage d'une tour de 22 étages a complètement pris feu.



Six camions de pompiers ont été appelés dans la zone. Les fumées s'élevaient le long de l'immeuble. Les pompiers londoniens ont indiqué qu'une quarantaine de personnes se sont échappées de leurs logements. L'incendie a été maîtrisé une heure et demi après son signalement, d'après les informations du Daily Mail.



La Grafton House a été construite en 1970 et compte 130 appartements répartis sur 22 étages. La tour comprend deux ascenseurs et un unique escalier central. En mars, cette année, un rapport incendie a établi que l'immeuble disposait de deux détecteurs de fumée par étage.

Les secours ont pris en charge trois personnes, dont l'état ne nécessitait pas une hospitalisation. Au total, plus de 90 personnes ont composé le 999, l'équivalent du 18 en France, dans la capitale britannique.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. L'événement a ravivé le souvenir de l'incendie de la Grenfell Tower, cet immeuble qui est parti en flammes en juin 2017, faisant 71 morts. D'après les premières observations, le bâtiment n'avait pas le même revêtement que la Grenfell Tower, par lequel notamment l'incendie s'était propagé.