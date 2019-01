VIDÉO - Vers un soin haut de gamme pour nos animaux ?

et Joanna Wadel

publié le 28/01/2019 à 20:11

En région parisienne, un centre hospitalier dédié aux animaux de compagnie a ouvert ses portes il y a quelques mois. Sa particularité, offrir des soins vétérinaires de haute qualité en continu, 7 jours sur 7, 24h/24.



Dans cet hôpital haut de gamme, les chirurgiens se livrent à des opérations extrêmement délicates. Chaque jour, la journée comme la nuit, les "patients de tous poils" sont accueillis dans ce nouveau centre aux 14 salles de consultation, disposant de 5 blocs opératoires avec plus d'un million d’euros investis dans du matériel de pointe.

Si un tel établissement est aujourd'hui nécessaire, c'est notamment à cause de la proportion accrue de propriétaires d'animaux, soit près d'un foyer sur deux. En conséquence, les soins vétérinaires ne cessent de se spécialiser, devenant de plus en plus coûteux.

Les grandes structures, un attrait pour les spécialistes

Les médecins de ce centre d'envergure pratiquent des interventions aussi précises que des traitements de la moelle épinière, la neurologie ou l'oncologie (cancérologie). Les animaux ont la possibilité de rester en convalescence durant plusieurs jours, certains même plusieurs mois. Garantissant un suivi aussi rigoureux que celui de patients humains, l'entreprise attire de nombreux clients et surtout davantage de spécialistes.



L'équipe est composée en partie d'étrangers, attirés par cet hôpital nouvelle génération. Un type de structure que les médecins estiment indispensable en France pour garder les talents et en faire venir de nouveaux.



On compte aujourd'hui 63 millions d'animaux dans les foyers français.