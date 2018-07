publié le 30/06/2017 à 11:19

Elle restera à jamais la figure du combat pour le droit à l'avortement en France. Simone Veil s'est éteinte ce vendredi 30 juin à Paris, à l'âge de 89 ans. Membre du Conseil constitutionnel jusqu'en 2007, passée par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville et la présidence du Parlement européen, c'est indéniablement son poste de ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing qui aura marqué les mémoires.



À l'automne 1974, et après des mois de lutte acharnée, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre son projet de loi sur l'avortement. Nous sommes le 26 novembre 1974, et la ministre de la Santé a été nommée il y a seulement six mois. Dans un climat très tendu, Simone Veil prononce alors un discours passé aujourd'hui à la postérité.

"Je voudrais vous faire partager une conviction de femme et je m’excuse de le faire devant une assemblée presque composée exclusivement d’hommes", déclare-t-elle. "Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement", affirme-elle sous des applaudissement nourris. L'avortement est un drame, et il sera toujours un drame."

"Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue", clame celle qui veut aider des milliers de femmes à échapper à "la honte et la solitude" auxquelles elles étaient à l'époque confrontées.



64 députés vont ensuite se succéder pendant les 25 heures de débat qui vont suivre. Les oppositions les plus virulentes proviennent de la droite. À la tribune, le député Emmanuel Hamel fera même écouter à l'aide de son magnétophone les "palpitations du coeur d'un petit être conçu le 4 octobre 1973 et enregistré quarante-neuf jours après".





Le projet de loi adopté en première lecture trois jours après

"Les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social, qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays", disait Simone Veil lors de son grand oral. C'est après trois jours d'échanges houleux que la dépénalisation de l'avortement sera votée en première lecture à l'Assemblée le 29 novembre 1974, par 284 voix pour et 189 contre.



La loi Veil est finalement promulguée le 17 janvier 1975 mais elle n'est alors que provisoire. Il faudra attendre le 31 décembre 1979 pour que l'avortement soit définitivement légalisé. Le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale sera quant à lui adopté en 1983.