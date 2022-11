VIDÉO - Sébastien Thoen raconte sa soirée avec Grégoire de Fournas et Jean-Marie Bigard

Sébastien Thoen : sa soirée avec Grégoire de Fournas et Jean-Marie Bigard

Sébastien Thoen : sa soirée avec Grégoire de Fournas et Jean-Marie Bigard

Sébastien Thoen : sa soirée avec Grégoire de Fournas et Jean-Marie Bigard

Sébastien Thoen : sa soirée avec Grégoire de Fournas et Jean-Marie Bigard

Sébastien Thoen a encore passé une soirée formidable avec Grégoire de Fournas, "vous savez, le roi du stand-up lepéniste à l’Assemblée", précise l'humoriste. "On avait envie de fêter l’élection de Jordan Bardella à la tête du RN. Grégoire voulait faire un safari dans une cité du 93 pour fêter la victoire de Jordan", dit-il.

Finalement, l'humoriste reçoit "un sms de (s)on ami Jordan de Luxe, un autre Jordan qui est super comme tous les Jordan. Jordan lui est animateur sur C8, vous savez C8 la chaîne des documentaires animaliers en boucle. Jordan bosse aussi au musée Grévin. Ah bah si, regardez bien ses vidéos à Jordan, il est en cire", dit-il.

"Jordan me dit de venir sur le Champ de Mars, suite à l’énorme coup de gueule de Jean-Marie Bigard contre François Cluzet dans son émission", explique Sébastien Thoen, "pour un octogone entre Bigard et Cluzet, on filme le tout, c’est magnifique, ça va cartonner, ça va faire du bien aux Français".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info