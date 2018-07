publié le 26/07/2016 à 19:38

Le maire communiste de Saint-Étienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc, a indiqué avoir affirmé à François Hollande qu'il était impératif que l'"insoutenable (...) ne se reproduise plus", après l'assassinat ce mardi 26 juillet d'un prêtre dans une église de sa commune. La municipalité organisera un hommage à la victime dans les prochains jours, quand la cérémonie aura été validée "par tous ceux qui ont pris la mesure de l'insoutenable", a-t-il déclaré lors d'une déclaration à la presse devant sa mairie.



"Insoutenable, dont j'ai dit à M. le président de la République qu'il était impérativement nécessaire qu'il ne se reproduise plus", a poursuivi le maire, particulièrement ému. "Soyons ensemble les derniers à pleurer et soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie et dans le respect de tous", a-t-il ajouté. Un premier hommage, auquel le maire a appelé la population à se joindre, devait être rendu en fin d'après-midi à l'Hôtel de ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. François Hollande s'est rendu sur place en milieu de journée, après l'assassinat du prêtre par deux hommes "se réclamant de Daesh", a dit le chef de l'État.

#SaintEtienneDuRouvray > Le maire H. Wulfranc, ému : "Soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie" https://t.co/BCuEUdMYZL — iTELE (@itele) 26 juillet 2016