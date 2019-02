publié le 08/02/2019 à 17:45

Attention aux changements. Le 20 avril prochain, le nouveau réseau de bus parisien sera mis en circulation. Un basculement qui se fera en une seule nuit. Ce 8 février, toutes les nouveautés et les modifications ont été dévoilées.



Ainsi dans 70 jours, cinq nouvelles lignes vont être ouvertes, trois remplacées, 49 modifiées (tout comme leurs 4.000 arrêts) et 13 restes inchangées. Des changements jugés indispensables par la ville de Paris, la RATP et Île-de-France Mobilités, et pour cause : depuis 1950 le réseau de bus à Paris et en petite couronne est resté quasiment inchangé.

Les lignes 25, 45, 59, 71 et 77 viendront s'ajouter aux lignes déjà existantes. La ligne 25 reliera la Bibliothèque François-Mitterrand à Vitry-sur-Seine Duras, la 45 Concorde à Aubervilliers-France-Asie (en passant par Opéra), la 59 la Place d'Italie à Gare de Clamart (en passant par Montparnasse), la 71 la Porte de la Villette à la Bibliothèque François-Mitterrand (en passant par Nation) et la 77 la Gare de Lyon à Joinville-Le-Pont.

De nouvelles lignes que vous pouvez visualiser dans la vidéo en tête de cet article.

Nouveau réseau de bus paris Crédit : Capture Paris.fr

De plus, les lignes 53, 65 et 81 sont remplacées, leurs itinéraires étant repris par d'autres lignes. Si la ou les lignes que vous avez l'habitude d'emprunter ne figure(nt) pas dans cette liste pas de panique : seules les lignes passant par Paris sont concernées par ce changement, celles de banlieue restent inchangées.



Si vous souhaitez connaître les futurs changements sur la ou les lignes que vous empruntez actuellement, il est possible de s'abonner à une alerte mail qui vous adressera toutes les informations le 20 mars prochain. Il suffit pour cela de cliquer sur celle(s) concernée(s).

#NouveauReseauBusParisien Le 20 avril 2019 (presque) tout change pour les bus parisiens ! Itinéraires, arrêts, indices de lignes… au total, 50 lignes sont modifiées ! Pour tout savoir : https://t.co/foAkn7qWbq pic.twitter.com/I9BUnYNrPt — Paris (@Paris) 8 février 2019